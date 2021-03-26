Відома модель Наомі Кемпбелл знімалася в найвідоміших і незвичайних фотосесіях без найменшої скромності

Всесвітньо відома супермодель звикла бути в центрі уваги навіть під час ділової поїздки або польоту. Так як Наомі одержима чистотою, вона фанатично намагається доглядати за собою і навіть для показів просить окремі від інших гримерки.

Проте з відомою "Чорною Пантерою" всі хочуть співпрацювати, адже вона як і раніше дуже приваблива і красива, а її незвичайна зовнішність дуже помітна. Незважаючи на те, що Наомі не користувалася послугами пластичного хірурга і навіть уколами краси, шкіра її у відмінному стані, а обличчя все так же сяє.

Як можна помітити на одному з останніх фото, Кемпбелл підкорює навіть в чорних нарядах з паєтками відкритий наряд з прозорими вставками з чорної сіточки до самого пупка зовсім не приховав її фігуру, а розпущені чорні локони надали Наомі зухвалості. Ще в молодості модель зіпсувала волосся модними укладаннями, тому нерідко ховає їх під перукою.

У себе в Instagram також красуня опублікувала пікантний кадр, який звів з розуму її шанувальників. На фото 50-річна модель постала в прозорій чорній блузці, під якою виднівся її невеликий акуратний бюст. Кемпбелл прикрила його наклейками, але фани змогли все розглянути.

"Наомі, будь ласка, будь скромніше», «це було честю, фотографувати тебе», «оглушлива», «Чорна пантера», «ти божество», «Так красиво», "Чорна троянда", - пишуть користувачі Мережі.

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