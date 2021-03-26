Телеведуча Леся Нікітюк розбурхує користувачів соціальних мереж своїми образами в купальниках

Нікітюк проводить яскраву відпустку на сонячному курорті в Єгипті, про що сама активно розповідає в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці. Зірка не тільки не приховує від камер свою фігуру під фільтрами, але і спокійно демонструє обличчя без макіяжу, тому під яскравими кадрами завжди піднімається питання фотошопу, коли артистка на себе не схожа.

Зараз Леся добре проводить час і багато годин знаходиться на пляжі, тому літніх фото в бікіні в Instagram Лесі найбільше. Не так давно телеведуча представила відразу кілька пляжних образів для відпочинку, у зв'язку з чим в мережі запропонували вибрати, який з двох бікіні в рожевому і малиновому відтінку здається більш вдалим.

На сторінці "життя відомих людей «з'явився відповідний пост:" яка Леся Іванівна подобається більше — 1 або 2?».

Користувачі розділилися в думках:

"1🔥; обидві; 1😍; 1перввоя сама сама;1🔥 😍; 2 🔥; Отфотошопленная😂; це ж не вона; до невпізнання, шкода; відразу два; два відразу кращі; та тут краса на красі; я за натуральну 2; 1🔥; Мені обидва фото подобаються; обидва,але трохи більше 1; а манікюр однаковий😂; всі голосують за перше; яка принадність 1».

В цілому фігура артистки захопила користувачів мережі. Українську телеведучу навіть порівняли з актрисою Мер'єм Узерлі, зіркою серіалу «Величне століття» на самому посту, який публікувала Леся днем раніше. Ось що писали фанати:

"Ви чудово виглядаєте! Умничка! Це праця, щоденний і важкий. Приємно дивитися", "Ну богиня ж» «" мої очі засліпила твоя краса, Леся", " вогонь! Гаряча штучка. Обожнюю тебе", "краса, не те слово», «схожа на Мер'єм Узерлі», "ви тут схожі обличчям на Гюрем султан", - відзначили в коментарях.

Нагадавши, біда трапилася з Нікітюк прямо під час шоу, Потап не змовчав.

А ще Politeka писала, що дочекалася пропозиції вийти заміж Леся Нікітюк в рожевому бікіні заговорила про медовий місяць.

Також Politeka повідомляла, що худа Нікітюк збентежила виглядом в ночнушке і без макіяжу, такий Лесю мало хто бачив.