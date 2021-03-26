Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, яка знаходиться в стадії розлучення з чоловіком Каньє Вестом, показала кілька цікавих кадрів
Зірка знімається в реаліті-шоу і фотосесіях, займається бізнесом, виховує дітей, а також не забуває вести соцмережі, пише Politeka.net. Цього разу красуня опублікувала кілька кадрів, на яких зображена не тільки сама, але з сестрами і дітьми з їх величезним автопарком з джипами і спорткарами.
На одному з представлених знімків Кім постала в короткому топіку з великим вирізом, з якого виставився пишний бюст.
Також модель обтягнула свої пишні стегна напівпрозорою спідничкою.
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На інших кадрах Кім купалася в басейні, а також блиснула своєю знаменитою фігурою в бікіні в компанії сестер, Кортні і Кайлі.
Дівчата показували свої форми, поніжившись в променях сонця.
За вісім годин публікація зібрала більше одного мільйона лайків і багато коментарів.
"Чертовськи красива крихітка" ," найсмачніші дівчата!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Ви всі ідеальні🔥 🙌", "убивчий вигляд"," ти красуня, Кім, і твої діти теж"," так, мої крихітки гарячі", - написали користувачі мережі.
Відзначимо, шкіра у Кім Кардашьян і її сестер насправді світліше, ніж ми звикли бачити. Виявляється, зірки постійно користуються засобами автозасмаги.
Красуня розкрила секрет, щоб шкіра була, як у неї перед використанням "тонування" слід очистити шкіру за допомогою скрабу.
Крім того, потрібно добре харчуватися для здоров'я шкіри.
Нагадаємо, майже" холостячка " Кім Кардашьян з гордістю вип'ятила соковиті обсяги, облизавши пальчики.
Як повідомляла Politeka, що майже холостячка Кім Кардашьян в сміливих позах показала свої засмаглі " кульки".
Також Politeka писала, що майже" холостячка " Кім Кардашьян подражнила пляжними кадрами разом з дочкою.