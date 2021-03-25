Несподівана новина про тренера шоу «Голос країни» Олега Винника приголомшила українців
Як передає Politeka.net, повідомлення про це з’явилося на офіційній сторінці проекту в Інстаграм.
Також у мережі з'явилось фото, на якому Винник сидить у суддівському кріслі "Голосу країни", а поряд з ним - Іван Дорн.
«Оце так новина🔥 Іван Дорн стане зірковим радником Олега Винника на нокаутах цієї неділі. Він буде допомагати тренеру вирішувати, хто з учасників вартий пройти до прямих ефірів», - повідомили представники шоу.
На таку звістку бурхливо відреагували користувачі мережі.
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«Вони трохи схожі», «Дуже цікаво буде на це подивитися», «Дуже чекаю», - пишуть у мережі.
Раніше продюсер шоу Володимир Завадюк пообіцяв глядачам, що вони побачать Юлію Саніну в тренерському кріслі проекту в 11 сезоні Голосу. В анонсі нового випуску повідомили, що вона стане радником Дмитра Монатіка. Допомагати Наді Дорофєєвій вибирати фіналістів буде реп-виконавиця alyona alyona. Також в 10 епізоді відбудеться найочікуваніше повернення сезону — Дан Балан стане радником Тіни Кароль.
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