Несподівана новина про тренера шоу «Голос країни» Олега Винника приголомшила українців

Як передає Politeka.net, повідомлення про це з’явилося на офіційній сторінці проекту в Інстаграм.

Також у мережі з'явилось фото, на якому Винник сидить у суддівському кріслі "Голосу країни", а поряд з ним - Іван Дорн.

«Оце так новина🔥 Іван Дорн стане зірковим радником Олега Винника на нокаутах цієї неділі. Він буде допомагати тренеру вирішувати, хто з учасників вартий пройти до прямих ефірів», - повідомили представники шоу.

На таку звістку бурхливо відреагували користувачі мережі.

«Вони трохи схожі», «Дуже цікаво буде на це подивитися», «Дуже чекаю», - пишуть у мережі.

Раніше продюсер шоу Володимир Завадюк пообіцяв глядачам, що вони побачать Юлію Саніну в тренерському кріслі проекту в 11 сезоні Голосу. В анонсі нового випуску повідомили, що вона стане радником Дмитра Монатіка. Допомагати Наді Дорофєєвій вибирати фіналістів буде реп-виконавиця alyona alyona. Також в 10 епізоді відбудеться найочікуваніше повернення сезону — Дан Балан стане радником Тіни Кароль.

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