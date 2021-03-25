Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, похвалилася походом в ресторан
Як пише Politeka.net, вітчизняна красуня обожнює привертати увагу і постійно миготить по телевізору. Не забуває Міла і про соціальні мережі, де регулярно радує фанатів пікантними образами, роблячи акцент на своїй гордості.
Цей раз не став винятком. Кузнєцова опублікувала в сторіс Instagram відео, яке залишила в Тікток. Красуня була в квітковій сукні з великим декольте, сидячи за столиком одного із закладів. Дівчина трясла "бомбочками" перед камерою, насолоджуючись музикою.
В Instagram фанати не змогли поставити лайки і написати коментарі, але в Тікток не змогли пройти повз:
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
Облисілий красень з "Голосу країни" Аксельрод показав, як хвороба змінила його зовнішність: "Молимося"
"Дизель шоу" слідом за "Вечірнім кварталом" терміново скасовує концерти, що відбувається: "Спасибі всім..."
Дружина-красуня продюсера "Квартал 95" ефектно задерла ніжки, розганяючи нудьгу: "Пропоную надихатися..."
Введення перепусток у транспорті Києва: влада повідомила про наступний крок, "аж до зупинки..."
"Я так люблю тебе, так багато я хочу говорити разом", "так, де живе настільки мила панянка"," Вау", " яка ракета? З таким-то обвісом", "блін, потонув би в них", "чоловікові респект, якщо урвав", "Ого, ракета", "Медок".
Ми писали, що відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, засвітилася на зйомках шоу "Ліпсінк батл".
Відома альтернативна модель з 15 розміром бюста з'явилася в одному з ефірів нового шоу «Ліпсінк батл», чим вразила мережу. Кадром з милою Потап поділився у себе на сторінці в Instagram.
Нагадаємо, українка з 15-м розміром бюста відчинила "душу" з зухвалого ракурсу
Також Politeka писала, що українка з 15-м розміром бюста в червоному декольте показала, якою має бути ідеальна жінка
А ще Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром розтягнула маєчку до межі, танцюючи у ванній