Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, похвалилася походом в ресторан

Як пише Politeka.net, вітчизняна красуня обожнює привертати увагу і постійно миготить по телевізору. Не забуває Міла і про соціальні мережі, де регулярно радує фанатів пікантними образами, роблячи акцент на своїй гордості.

Цей раз не став винятком. Кузнєцова опублікувала в сторіс Instagram відео, яке залишила в Тікток. Красуня була в квітковій сукні з великим декольте, сидячи за столиком одного із закладів. Дівчина трясла "бомбочками" перед камерою, насолоджуючись музикою.

В Instagram фанати не змогли поставити лайки і написати коментарі, але в Тікток не змогли пройти повз:

"Я так люблю тебе, так багато я хочу говорити разом", "так, де живе настільки мила панянка"," Вау", " яка ракета? З таким-то обвісом", "блін, потонув би в них", "чоловікові респект, якщо урвав", "Ого, ракета", "Медок".

Ми писали, що відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, засвітилася на зйомках шоу "Ліпсінк батл".

Відома альтернативна модель з 15 розміром бюста з'явилася в одному з ефірів нового шоу «Ліпсінк батл», чим вразила мережу. Кадром з милою Потап поділився у себе на сторінці в Instagram.

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