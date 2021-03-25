Відомий український телеведучий і актор, чоловік Катерини Осадчої, Юрій Горбунов здивував зміною амплуа

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Горбунов показав фото, на якому зображений з гітарою в руках.

«А ви часто берете в руки Музичні інструменти чи все залишили в шкільних часах? Трьом "блатним" акордам мене брат навчив, але муз.школа потім підтягнула навички!"- написав він.

Горбунов вбрався в джинсову курточку поверх футболки з принтом і світлі джинси.

"А гітара тобі до лиця!", "Шикарний вигляд", - захопилися в мережі.

Раніше Горбунов розповідав, що саме цей інструмент допомагав в юності йому підкорювати серця дівчат.

"Пам'ятаю, як в юності я часто грав на гітарі пісні модних тоді рок-груп у дворі. У мене були закохані всі дівчата нашого двору завдяки гітарі. Потім ці вміння мені дуже стали в нагоді в театральному інституті", - зізнавався артист.

Крім гітари Юрій Горбунов також вміє грати на фортепіано.

За словами Горбунова, любов до музики у нього від мами. Броніслава ФЕДОРІВНА, яка працювала вихователем у дитячому садку, грала на бандурі.

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