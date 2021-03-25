Українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно почала сольну кар'єру, показала, як виглядає її сімейне дозвілля з Дантесом

Одного разу в одному зі своїх інтерв'ю Надя зізналася, що в шлюбі вона усвідомила сенс фрази «за ним як за кам'яною стіною». Володимир виявився захисником і опорою для виконавиці, в яких би ситуаціях вони не виявлялися. Пара любить проводити час один з одним, тому навіть Ранок разом може провести з користю.

Як видно з кадрів, представлених в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram, Надя і Володимир навіть тренуються разом. Сонні, без сценічних образів і в домашніх спортивних костюмах, вони вирішили потренуватися на килимках для йоги.

Сама Надя позувала ближче до дзеркала і показала, як її чоловік за спиною готується до тренування за вказівками тренера. Схоже, зараз у шлюбі зірки все добре, хоча раніше було не все так гладко, зі слів співачки:

"Раніше я навіть подруг Вовіних не могла терпіти. Відвідувала психолога через свої ревнощі і просила поради, як перестати їсти мозок коханому. А потім все різко перевернулося: я відчула, що стала самостійною жінкою".

Також раніше у себе в Instagram дівчина опублікувала уривок зі свого нового кліпу. Днями Дорофєєва випустила перший альбом в якості сольної виконавиці. Один з треків вона записала з живим супроводом. З артисткою танцювали епатажні танцюристи, які допомагали створити потрібну атмосферу.

"Рве по повній", " вечірка і залежність-нереальні треки!«,» Пісня бомба«,» дуже подобається zavisimost«,» мені зараз захотілося знову подивитися всі відео dofamin, піду знову подивлюся і отримаю енергію«,» Вечірка топ«,» Краща«, " Наша DOROFEEVA найкраща!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що хуліганка Дорофєєва переполошила непристойною поведінкою на даху, кадри вже в мережі: "виявляється...".

Як повідомляла Politeka, Дантес на емоціях розповів про невдалі стосунки до Дорофєєвої:"треба було змінити".

Також Politeka писала, що чоловік Дорофєєвої Дантес показав, як спокушає свою зіркову дружину: "Стас Михайлов відпочиває".