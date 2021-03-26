Пішов з життя знаменитий французький режисер Бертран Таверньє

Як передає Politeka.net, про це повідомив у Twitter "Інститут Люм'єр", директором якого був покійний.

"Разом з його дружиною Сарою, його дітьми Нільсом і Тіффані і його онуками Інститут Люм'єр з сумом повідомляє про смерть в цей день Бертрана Таверньє", - йдеться в повідомленні.

Бертран Таверньє помер у четвер, 25 березня, у віці 79 років. Через місяць, 25 квітня, йому б виповнилося 80 років.

Причина смерті названа не була, хоча друг Таверньє і його колега Клод Лелуш повідомив радіо France Info, що деякий час він хворів. Лелуш назвав кончину Таверньє "колосальною втратою для французького кіно".

Бертран Таверньє народився 25 квітня 1941 року в Ліоні. Його батько був письменником. Таверньє вивчав юриспруденцію, але дуже любив кіно. Спочатку він був критиком, а потім став асистентом відомого режисера Жан-П'єра Мельвіля.

Всього Таверньє зняв понад 30 фільмів. Режисер брав участь у зародженні нового французького кіно 70-х.такі картини як як «годинникар з Сен-Поль» (1974), після «Сименона», і «нехай почнеться свято» (1975) принесли йому першу популярність.

Багаторазово номінований на премію «Сезар», Таверньє отримав п'ять нагород, у тому числі як кращий режисер за фільми «нехай почнеться свято» (1975) і «капітан Конан» (1997). Він також отримав три нагороди за свої сценарії за картини "нехай почнеться свято«,» суддя і вбивця «і»Неділя в селі". Його картина 1986 року «Опівнічний джаз» отримала почесну премію «Оскар» за кращу музику.

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