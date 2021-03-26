Переможець "Голосу країни" та "Голос. Діти" Роман Сасанчин поділився подробицями

Як передає Politeka.net, нове відеозвернення артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.



Мама Романа захворіла коронавірусом ще кілька тижнів тому і її стан вже йшло на поправку, але їй стало різко стає гірше.

Завдяки допомозі небайдужих українців хлопцю вдалося зібрати гроші на медикаменти для мами, але її стан досі важкий.

"Щиро вдячний всім за підтримку. Збір грошей зараз вже не потрібен. Радий, що мама потрапила в хороші руки і що вистачає ліків. Залишається одна надія на Бога", - йдеться у підписі до відео.



Також він зазначив, що його мама перебуває в реанімації.

"Маму вчора перевезли з лікарні в дуже важкому стані в Тернопільське реанімаційне відділення", - поділився Роман.







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