Навколо популярного шоу спалахнув скандал через несподіваний поворот

Стало відомо, що в новому ефірі тренерам проекту допомагатимуть зіркові радники. Так, Юлія Саніна стане радником Дмитра Монатіка. Допомагати Наді Дорофєєвій вибирати фіналістів буде реп-виконавиця alyona alyona. А Дан Балан, повернення якого так чекали, стане радником Тіни Кароль.

Однак бурхливу реакцію мережі викликав радник Олега Винника, яким став Іван Дорн. Як передає Politeka.net, гнівні коментарі з'явилося на офіційній сторінці проекту в Instagram.

Багатьох обурило, що в українське шоу покликали артиста, який незважаючи на війну, живе і будує кар'єру в Росії. Також Дорн раніше заявляв, що вважає українців і росіян «братами», що «між українцями і росіянами немає нічого, крім дружби», а війну на сході України назвав «сваркою» і в інтерв'ю пояснив, що скоро «всі помиряться».

Така позиція артиста, якого запросили в "Голос країни" викликала хвилю критики.

"Я люблю Дорна як виконавця, його голос класний. Але його вчинки по Україні, він так швидко перевзувся», «тільки його там не вистачало", " Дорн повернувся з москальських клубів на рідну матеньку❤вітаємо блудного сина‼ Сім'я завжди прийме, нагодує, обігріє», «Олег і без Дорна впорається, нехай йому не заважає», «навіть не хочеться дивитися цей випуск через Дорна»,-пишуть в коментарях до відео, на якому Олег Винник поступається своє крісло Дорну, щоб той там посидів.

У той же час є і ті, хто зрадів такому учаснику.

Нагадаємо, де живе і на чому роз'їжджає підкорювач "вовчиць" Олег Винник, рідкісні кадри: "нині це престижна...".

Як повідомляла Politeka, серцеїд Олег Винник на" Голосі країни "підкорив" вовчиць "виглядом у розкритій куртці:" на вищому рівні...".

Також Politeka писала, Олег Винник у рокерському вбранні видав правду про шоу "Маска": "кожен з них...".