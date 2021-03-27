Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в сміливій позі і бюстом напоказ вирішила показати нову себе

Повсякденний стиль Дженніфер Лопес сильно відрізняється від її сценічного образу, адже на публіці артистка виблискує своїми достоїнствами, а в звичайному житті майже завжди носить спортивні костюми, лосини і кросівки. Під час фотосесій Лопес також віддає перевагу класичному стилю.

Не так давно на фан-акаунті шанувальники поділилися вельми спекотними фото. У тому числі і кадрі, на якому Дженніфер у вальяжній позі похвалилася формами, сидячи на сходинках. Як видно, актриса вміє носити прості речі з шиком, навіть в простому одязі їй не судилося загубитися в натовпі.

І хоча від частини Лопес одягається різноманітно, вона може підкреслити головне завдяки правильному догляду за собою і моложавому зовнішньому вигляду, навіть незважаючи на те, що їй влітку виповниться 52 роки.

У персиковій сукні Лопес змогла акцентувати увагу на бюсті і ідеальному засмазі в цілому. У повсякденному гардеробі Дженіфер Лопес сукні теж присутні, але далеко не так часто, як в робочих зйомках.

Як видно, артистці нічого соромитися, вона з легкістю влаштовує пікантні танці і не боїться продемонструвати щось зайве. Адже її костюми і так мало що приховують. Найчастіше Лопес позує в боді з блискіток з прикрасами на бердах і талії і глибокими вирізами на фігурі.

"️❤️Красива і гаряча 🔥 так і ковзає; гарячої просто немає; Красиво і чудово; OMGG !!!! Мій погляд впав прямо на твої шикарні волосся !!!; це тіло, хоча і розкішне, воно засліплює; Богиня; не можна відірвати погляд!; Красиво❤️ шоколадка яка!; всі діаманти показала; Моя королева; ти так багато пристрасті моє сонечко😍 😍; ти виглядаєш такою щасливою ... Мені це подобається!",- пишуть фанати.

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