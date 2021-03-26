Популярна пара артистів Потап і Настя вважається однією з найміцніших і ідеальних пар в шоу-бізнесі, про їх бурхливий роман стало відомо тільки після того, як вони оголосили про своє весілля

Як передає Politeka.net, в інтерв'ю для програми ЖВЛ на YouTube-каналі Потап розповів, що насправді було три весілля.

Він випустив пісню, присвячену своїй дружині"Константа". Настя зізнається, що відкрили свої стосунки для фанатів і шанувальників, для того, щоб показати свою любов.

Для фанатів ми вирішили відкрити завісу, показати, що ми закохані, що у нас є спільна енергія. Що ми робимо дуже круті пісні, і присвячуємо їх один одному.

Зрештою Потап зізнався, що чоловіком і дружиною вони стали ще раніше. При чому вони зіграли весілля три рази:

"Ми зіграли весілля втретє. Перші два рази ви навіть не знали", - зізнається Потап.

Перший раз вони розписалися в Лас-Вегсі. Вдруге таємно розписалися в Києві. "Щоб розписатися Потапу і Насті в Києві, щоб ніхто не впізнав... І ми це зробили!",- хвалиться продюсер.

Зараз вони вже не приховують свого щастя, намагаються бути якомога більше часу разом. Настя зізнається, що чоловікові потрібна любляча, турботлива дружина, яка в свою чергу не забуває про свої цілі в житті і досягає їх.

Саме Потап пише зараз для Насті хіти, і допомагає будувати сольну кар'єру артистці.

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