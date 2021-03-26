Відомий музикант Олексій Завгородній, більше відомий під сценічним ім'ям Позитив, учасник колишньої групи "Время и Стекло" зацікавив шанувальників

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Позитив розмістив невеликий уривок кліпу на Фіт з Мішель Андраде "жарти з Мішель Андраде не жартуємо", - написав Виконавець.

Після розпаду групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вже почала свою сольну діяльність, випустивши кліп"Gorit". Водночас Позитив заспівав пісню з Мішель Андраде "За сто тисяч секунд".

Крім того, стало відомо, що Позитив розлучився зі своєю дружиною Тетяною, і активно співпрацює з підопічною Потапа Мішель Андраде. У своїх сторіс Мішель часто можна побачити в його невеликих відео-історіях.

Шанувальники від анонсу просто в захваті, хтось заявив, що це народження другої версії групи"Время и стекло". Новину прокоментували не тільки шанувальники, а й друзі та колеги. Зокрема Наташка Горова залишила коммент: "О бооооооожеееее дааааааа🔥 🔥 🔥", а колишня партнерка позитиву Дорофєєва залишила в коментах лише сердечка і вогники: "🔥🔥❤️❤️❤️".

Інші шанувальники висловили бажання почути самого Олексій, адже у нього чудові голосові дані:

"А можна, будь ласка, початок твого проєкту, ніж другий дует?😂 🌚 ", "Кидай це вже!🔥 ", "Льошка, ми хочемо пісню від Тебе, твою сольну пісню, а не фит🙌❤️".

Однак найбільше коментарів були щасливі почути новину про спільну пісню з Мішель: "Нічесі😳 🔥", "дуже чекаємо пісню😍", "А ніхто і не сумнівався 😍 🙌 діліться швидше своїм творінням🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Сподіваюся, до цього хіту буде і кліпчик крутий🔥 🥺 😍", "музичка вже качає🤤", "Надю замінили на Мішельку", "Народження групи "Время и Стекло 2", "Воу, воу, воу яке ж круте звучання! Сподіваюся до таких ритмів буде ще й гарний кліп)😉 😘", "Буде дуже крутий трек і кліп🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️", - написали фанати.

Варто сказати, що шанувальники підозрюють, що Позитиву і Мішель об'єднує не тільки творча робота над піснями, нібито у них справжній роман, однак пара ніяк не коментує чутки, тому невідомо, чи це так.

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