Знаменита американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян показала нескінченні запаси своєї нижньої білизни і здивувала відвертими кадрами

Відома красуня, яка зараз готується до розлучення зі своїм чоловіком Каньє Вестом, поділилася новими кадрами в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Цього разу Кім вирішила показати себе в простій домашній обстановці. Вона поділилася відео зі своєї вбиральні і похвалилася колекцією білизни власного бренду. Для демонстрації свого "багатства" Кім одягла комплект простого і комфортного чорного білизни, а також легкий халатик зверху.

При цьому, відео виявилося з мінімумом обробки, тому глядачі можуть оцінити, як виглядає фігура зірки без тонни фільтрів і ретуші. Судячи з цих кадрів, в житті животик Кардашьян не такий плоский, як на гламурних фото.

Модель також засвітила своє обличчя без макіяжу.

Шанувальники Кардашьян в коментарях тут же почали засипати красуню компліментами.

Раніше ми писали, що Кім опублікувала фото, на якому постала в короткому топіку з великим вирізом, з якого виставився пишний бюст.

Також модель обтягнула свої пишні стегна напівпрозорою спідничкою.

На інших кадрах Кім купалася в басейні, а також блиснула своєю знаменитою фігурою в бікіні в компанії сестер, Кортні і Кайлі.

Нагадаємо, майже "холостячка" Кім Кардашьян показала свої знамениті об'єми в вирізах безсоромного купальника: "як ти прекрасна".

Як повідомляла Politeka, підхмелена Кардашьян в бікіні забула про пристойності і залізла на стіл з келихом в руках.

Також Politeka писала, що безтурботна Кім Кардашьян в мікро-бікіні встала на руки, ледь не засвітивши срамоту.