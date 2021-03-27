Український боксер Олександр Усик погодився перейти в Змішані єдиноборства
Про це повідомляє портал XSPORT.
"Мені нещодавно Дейна Уайт написав повідомлення, чи не хочу я спробувати себе в UFC. На що я відповів: "надішліть мені, будь ласка, sms, Я готовий". Так що у мене є багато варіантів, чим зайнятися в майбутньому. Я займаюся музикою, танцюю, став початківцям кроссфітером, виховую дітей.
Півтора року я не буду чекати поки Джошуа і Ф'юрі розберуться між собою. Я знайду з ким побоксувати", - розповів Олександр.
Галкін ошелешив звісткою, що їде від Пугачової і дітей, що сталося: "У такому вигляді?"
"Співчуття рідним": під Одесою пошуки жінки закінчилися трагедією
Нікітюк несподівано відтягнула халатик і показала багрову шкіру: "Як буряк"
Повністю роздягнена Оля Полякова влаштувала релакс, наплювавши на скромність: "Ми красиві по-любасу"
Хвора "Холостячка" Мішина показала себе після невтішного діагнозу: реакція Еллерта вразила
Раніше ми писали, що знаменитого українського боксера Олександра Усика активно заманюють жити в інші країни.
Після скандалу з ім'ям спортсмен пояснив свою позицію і розповів про умови зміни громадянства.
Олександр Усик зізнався, що його неодноразово заманювали представляти інші країни за велику винагороду.
"Мені пропонували досить багато разів і немаленькі суми для того, щоб я поміняв громадянство. П'ять-шість країн пропонували нормальний кеш, притому просто за згоду:" Так, готовий поміняти паспорт", потім ще за контрактом буде нормально грошей. Але не все ж за гроші можна купити, Я люблю свою країну".
Нагадавши, російський чемпіон включив Усика в список кращих боксерів світу: "це вершина айсберга"
Як писала Politeka, Усик назвав нового суперника, якого жадає рознести на рингу: "залишайте пояс і..."
Також Politeka писала, що новий суперник Усика визначиться в супербою, не Джошуа і не Ф'юрі: "Вперед, братик!"