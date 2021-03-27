Український боксер Олександр Усик погодився перейти в Змішані єдиноборства

Про це повідомляє портал XSPORT.

"Мені нещодавно Дейна Уайт написав повідомлення, чи не хочу я спробувати себе в UFC. На що я відповів: "надішліть мені, будь ласка, sms, Я готовий". Так що у мене є багато варіантів, чим зайнятися в майбутньому. Я займаюся музикою, танцюю, став початківцям кроссфітером, виховую дітей.

Півтора року я не буду чекати поки Джошуа і Ф'юрі розберуться між собою. Я знайду з ким побоксувати", - розповів Олександр.

Раніше ми писали, що знаменитого українського боксера Олександра Усика активно заманюють жити в інші країни.

Після скандалу з ім'ям спортсмен пояснив свою позицію і розповів про умови зміни громадянства.

Олександр Усик зізнався, що його неодноразово заманювали представляти інші країни за велику винагороду.

"Мені пропонували досить багато разів і немаленькі суми для того, щоб я поміняв громадянство. П'ять-шість країн пропонували нормальний кеш, притому просто за згоду:" Так, готовий поміняти паспорт", потім ще за контрактом буде нормально грошей. Але не все ж за гроші можна купити, Я люблю свою країну".

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