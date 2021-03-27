Внучка легендарної української виконавиці Софії Ротару Соня Євдокименко ефектно попозувала на балконі в "хижому" вбранні

Відповідний відеозапис з'явився на особистій сторінці моделі в Instagram, передає (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як відомо, 19-річна Соня Євдокименко, яка живе і навчається в США, незважаючи на юний вік вже успішна модель завдяки «ангельської» зовнішності, а ще вона б'юті-блогерка.

У штатах дівчина частенько знімає різні влоги, і ділиться з фоловерами не тільки замальовками зі свого життя, але і дарує мотивацію і натхнення, а також показує себе в елегантних і спокусливих нарядах.

Так, нещодавно юна красуня відпочивала в одному з нью-йоркських ресторанів і не могла не поділиться красивим видом, а також своїм новим платтям з леопардовим принтом, який дуже модний в цьому сезоні.

Так, на фото Соня вийшла на балкон в короткому злегка приталеному платті з об'ємними рукавами три чверті.

Крім того дівчина записала коротке відео. Вона сидить на диванчику, сміється, смикає довге світле волосся і плескає в долоні.

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