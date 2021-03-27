Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала себе, розповівши про адреналін

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар вже багато років радує українську публіку своїми виступами. Красуня стала професіоналом своєї справи. Балерину навіть призначили в минулому році на посаду ректора В КДХУ, де свого часу майбутня знаменитість робила перші кроки у великий балет.

На фото Катерина здалася в чорній кофтині, сидячи за кермом Порше. На другому фото Катерина показала кермо автомобіля, хвалячись розкішшю.

"Адреналін піднімається з колін ...

Краплями живої води ...",- написала Катерина під фото.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"У вас нове авто? Шикарне", красива дуже!", "З днем театру"," прекрасна"," ти прекрасна, гарного дня", " як же це красиво. 2 фото, в кожній деталі естетика", " Ноги волохаті?", "Ви еталон краси і хороших манер. Захоплююся вами", "Ой, пішов слухати цю пісню", "ви неймовірна особистість", "яка ви красива дівчина, супер", "бережіть красиві ніжки", "ти прекрасна, гарного дня".

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