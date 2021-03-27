Колишня солістка групи "НеАнгели" Вікторія Сміюха показала, як проводить вечори в Єгипті

Красуня поділилася яскравими фото з відпочинку на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Так, Сміюха вирішила показати, як змінюється вподобане їй єгипетське кафе в залежності від часу доби.

На першому фото виконавиця позує вдень зовні кафе. На ній мила різнобарвна кофтинка і облягаючі джинси, які підкреслюють форми Вікторії.

На другому фото вже вечоріє і на задньому плані починають запалюватися вуличні вогні.

А на третьому знімку Сміюха сидить вже в самому приміщенні кафе, залитому червоним світлом, який робить обстановку загадковою і пристрасною. При цьому, співачка позує на сидінні мотоцикла, дивлячись прямо в камеру.

За словами співачки, вечірнє перетворення кафе нагадало їй про те, як змінюється внутрішній стан людини.

"Головне - завжди берегти той гніт, який тільки лише при нашому бажанні стане міні-ядерною станцією, а вже вона перетворить нас в знайомого всім, але вже оновленого, очищеного внутрішнім вогнем людини! Нова я - це все та ж Вікторія, з якою ви прекрасно знайомі", - написала зірка.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Шикарний вид", "Красуня", "шикарна. Дуже. Дуже. Дуже сильно красива", - пишуть люди.

Зазначимо, раніше стало відомо, що дует «НеАнгели», в якому Сміюха виступала зі Славою Камінською, припиняє своє існування. Камінська вже оголосила, що почне сольну кар'єру.

Нагадаємо, на сольній кар'єрі Камінської з "НеАнгелів" поставили хрест: "Фігня буде, як Дорофєєва і Каменських".

Як повідомляла Politeka, Сміюха з "НеАнгелів" в жовтих трусах вплуталася в зухвалий поєдинок з чоловіком.

Також Politeka писала, що Сміюха з "НеАнгелів" показала свої квіточки, прийнявши розкуту позу на ліжку.