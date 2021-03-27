Українці полюбили шоу" Маска", яке стало найпопулярнішим, і активно обговорюють хто ж знаходиться під масками героїв проєкту

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram пабліку Телеканал "Україна" стало відомо, хто ховається під маскою мрійливого місяця, це співачка ексзірка Віагра Надя Мейхер.

"Неймовірно! У костюмі мрійливого місяця на сцені гіпершоу маска виступала співачка Надія Мейхер. Зірковий детектив Андрій Данилко відразу впізнав артистку і переконував у цьому своїх колег. Друзі, а вам вдалося розсекретити Надію Мейхер?",- повідомили в пабліку каналу.

Полякова навідріз відмовлялася вірити, що під маскою Місяця Мейхер і навіть посперечалася з Данилко на 500 грн, і програла, тому, що під місяцем була Надія Мейхер. Шанувальники, які черпають інформацію з усіх можливих ресурсів, відразу відгукнулися на новину бурхливими оваціями Андрію Данилку. А також похвалили Надю Мейхер за шикарне виконання музичних номерів.

"Михайлович!!❤️❤️❤️👏👏👏👏👏Браво!", "Вау, вау і Браво Надія👏дуже красиво ви співали❤❤️", "один Данилко самій найрозумніший із них усіх", "Так)", "Жаба це Сморигін".

Маска Місяця була однією з найзагадковіших і романтичних, шикарне плаття приховувало фігуру зірки, але голос, який вразив слухачів з перших нот зачарував, і відкрив завісу таємниці, яку приховував костюм.

Нагадаємо, Олег Винник є одним із зіркових детективів гучного шоу»Маска". Крім нього в журі сидять Настя Каменських, Дзідзьо, Андрій Данилко і Оля Полякова. За традицією перед кожним випуском Олег Винник відкриває завісу і показує глядачеві, що відбуватиметься на шоу.

Нагадаємо, що Винник відкрив завісу нового випуску "Маска", викликавши бурю емоцій: "Шкода, що скоро..."

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