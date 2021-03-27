Вагітна переможниця "Холостяк-9", дружина Микити Добриніна Дар'я Квіткова розповіла про кохання, поділившись яскравим фото зі своєю другою половинкою

22-річна красуня, яка після перемоги на шоу встигла вийти заміж за «холостяка» Добриніна і зараз чекає від нього дитину, поділилася зворушливим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Даша вирішила поміркувати на тему любові.

"Якби люди жили в любові, зла б в їхніх серцях було набагато менше", - написала красуня.

В якості ілюстрації вона опублікувала їх спільне з Добриніним фото. На кадрі, зробленому на вулиці, Квіткова зворушливо обіймається з коханим, притискаючись до нього. При цьому, вони обидва щасливо посміхаються і виглядають по-справжньому закоханими.

Пост дружини вразив колишнього "холостяка".

"Сильно", - написав Добринін в коментарях.

Передплатники Даші теж почали коментувати її публікацію.

"Такі милі", "прекрасна пара", "це правда, любов вона надихає, робить нас світліше і краще", "яка щира фотографія, згодна прям в точку", "красиві-то які", "які ви сонячні", "дуже гарне фото і правильні слова", "це точно. Яка ви прекрасна пара!", "Світлячки", "розумні слова розумної жінки", "ви такі щирі, відкриті", "щастя вам бажаю ! Найкрутіша парочка", - пишуть люди.

Нагадаємо, "холостяк" Добринін в припливі ніжності вперше показав ще ненародженого сина: "це вже занадто...".

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