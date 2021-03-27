Популярне шоу "Ліпсінк Батл" збирає своїх шанувальників, які із задоволенням стежать не тільки за учасниками, а й за ведучими на шоу. Ті, в свою чергу, не розчаровують, епатуючи глядачів своїми витівками

Як передає Politeka.net, в Instagram-пабліку" 1 + 1 " розмістили відео, на якому Тіна Кароль і Потап сваряться, доходить до того, що їх розтягує поліція. На сцені Зоряних пародій ведучі виконали відомий хіт Кузьми і Наталії Могилевської"Ти мені не даєш" / "Ти мені не даеш".

Ведучі практично посварилися, Потап лаяв Тіну, а Тіна грала роль скривдженої дружини. Артисти зуміли досить добре зобразити гру сваряться подружжя.

У пабліку нагадали, що" Ліпсінк " - Синхронний рух губ з музикою або іншими словами, виконання пісні під фонограму. За форматом шоу " Ліпсінк батл "зірки перевтіляться в популярних артистів і будуть" ліпсіти " їх головні хіти. А глядачі в залі своїми оплесками визначать-хто краще в парі.

Шанувальники, які із задоволенням дивляться шоу прокоментували гомер Потапа і Тіни:

"Тіна така красуня😍❤️"," противний сміх і Тіни, просто набридла, навіть не хочеться через її сміх дивитися","🔥 🔥 🔥", - прокоментували шанувальники.

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