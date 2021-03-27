Глядачі і зіркові детективи шоу "Маска" нарешті дізналися, хто переховувався під образом Сома, який з самого початку привернув до себе увагу

Інтрига була розкрита в новому випуску програми, який вийшов в ефір 27 березня. Відповідне відео з'явилося на сторінці шоу в Instagram, пише Politeka.net.

Брутальний Сом із засмаглими ногами та розмовами англійською мовою одразу привернув до себе увагу українців та зіркових детективів "Маски" - Андрія Данилка, Олі Полякової, Дзідзьо, Насті Каменських та Олега Винника.

У новому епізоді стало відомо, що під маскою вусатої риби переховувався Грузинський «холостяк» Іраклі Макацарія. Побачивши його обличчя, Каменських не стрималася, і почала кричати:

"Я говорила! Я говорила! Я говорила!».

Після цього співачка вибігла на сцену і обійняла Іраклі.

Українці бурхливо відреагували на розкриття цього героя.

"Єдине, що видало — підказка з першими літерами імені», «біографія в Інтернеті не завжди правдива, як виявляється», «Ну він крутий був. Здогадувалися, але не відразу" « " які таланти розкриває шоу Маска! Ось це перевтілення!", "Все було дуже прозоро. Як і у багатьох інших", " взагалі не здивована, я після другого випуску була впевнена що це він, після підказок про любов і троянди», - пишуть люди.

Нагадавши, Данилко відразу ж розгадав, хто місяць на шоу "Маска", і поставив на місце Полякову: "Михайлович, браво!".

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