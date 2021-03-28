Тимчасовий чемпіон WBC у важкій вазі Ділліан Уайт підвів підсумки бою проти Олександра Повєткіна
Як передає Politeka, британець нокаутував російського боксера в четвертому раунді поєдинку в Гібралтарі.
"Повєткін-жорсткий хлопець, тому я не поспішав і був обережний.
Я готовий зробити це знову. Якщо він бажає реванш, я готовий побитися з ним знову.
Він програвав лише кличку, Джошуа і мені. Він все ще сильний", - сказав Уайт після поєдинку.
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У свою чергу менеджер російського боксера Андрій Рябінський залишив коментар після поразки Олександра Повєткіна нокаутом в четвертому раунді Ділліану Уайту.
"Я думаю, це останній бій", - написав Рябінський в Твіттері.
"Пора зав'язувати. Тому що час прийшов. Час свій бере. Швидкість не та. Далі небезпечно для здоров'я. Я буду вмовляти його завершити кар'єру. Але рішення приймати йому", — додав Рябінський.
Відзначимо, після бою Уайт після бою зайшов в роздягальню до Повєткіна.
«Спасибі за відмінний бій, - сказав Уайт, зайшовши в роздягальню до Повєткіна. - Пропоную обмінятися трусами на пам'ять ». Олександр відмовляти супернику не став.
На рахунку 41-річного Повєткіна 40 боїв в професійному боксі, в яких він здобув 36 перемог.
Нагадаємо, раніше Повєткін заявив про готовність вийти на ринг з Усиком і озвучив свої умови: "Доведеться боксувати".
Як писала Politeka, Повєткін назвав єдину умову для бою з Усиком: "Нам доведеться боксувати ...".
Також українець Сіренко розсипався в компліментах Повєткіну: "Моє серце розтануло".