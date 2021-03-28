Солідарна пенсія вже ніколи не зможе забезпечити гідне життя українцям

Такі невтішні висновки зробили в Мінсоцполітики, опублікувавши свіжі розрахунки, передає Politeka.net.

Так, в Україні рівень пенсій порівняно зі звичною зарплатою обрушиться з 29% до 18-20%. А це означає, що вийшовши на заслужений відпочинок, люди зможуть отримувати тільки п'яту частину від того, що заробляли. Тобто, дотримуючись солідарної системи, працююче населення не зможе забезпечувати пенсіонерів гідними виплатами.

"Розмір пенсії не зменшуватиметься в гривнях. Але це означає, що зарплати будуть рости швидше, ніж пенсії, і при виході на пенсію з солідарною системою люди зможуть отримувати тільки п'яту частину від того, що заробляли", - стверджують в Мінсоцполітики.

Для розуміння ситуції, були взяті дані для 2020 і 2050 років. 2050 - це коли на пенсію вийдуть ті, кому зараз 30. Блакитним відзначені люди старше 60 років, яких потрібно забезпечити пенсіями. Зеленим - люди, які можуть працювати і платити внески.

"Подивіться на другий малюнок і уявіть, скільки повинні зі своїх заробітків віддати працюючі, щоб пенсіонери з цих коштів отримали гідні пенсії? При цьому, картинка ще оптимістична, адже не всі люди працездатного віку працюють, а з працюючих не всі або не в повному обсязі платять внески", - йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Як вирішення проблеми, називається впровадження накопичувальної пенсії, яка буде формуватися протягом трудового періоду самими українцями та їх роботодавцями.

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