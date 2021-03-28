"Це найкраще, що я чула!"

Зірка Instagram і реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрещук зачепила влучним висловлюванням

Як передає Politeka.net, епатажна українка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, відповівши на питання від фоловерів: "Чи зустрічалася б з бідним, але дуже хорошим чоловіком?" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Брутальна Анастасія, як відомо, ніколи не соромиться ні своєї незвичайної зовнішності, через яку її багато хто "хейтить" в Мережі, ні гучних висловлювань із вживанням "міцних" слівців.

Дівчина розкрила українкам очі на безгрошових чоловіків: просто, коротко і ясно, чим, безумовно, заслужила визнання користувачок.

"А як взагалі бідний чоловік може бути дуже хорошим? Чим він, с*ка, хороший? Що він, ледачий пі***, не зміг знайти своє місце в житті, щоб гроші заробити? Ось цим він хороший? Але зате він знайшов тебе і сів тобі на голову...", - пояснила свою позицію Покрещук.

І, варто відзначити, багато коментучих з нею погодилися:

"Я можу дивитися і слухати цей ролик вічність!!! 😂 💯🔥"

"Переглянула 10 разів😂"

"Це найкраще, що я чула!!!😍"

"Ну правда ж 🔥"

"Та хто з такою захоче зустрічатися 🤦‍♂️мені соромно було б вийти з нею у світ"

"🔥коротко і ясно, ви вогонь"

"Краще чоловіків запитайте, чи хотіли б вони таку мадам в дружини. 😮 😂 ось і відповідь"

"Це така правда, всій правді в лоб !!! 🔥"



Обережно! Ненормативна лексика

Раніше ми розповідали, Анастасія показала в Мережі нові метаморфози зі своєю зовнішністю. Дівчина вирушила до фахівця, щоб їй зробили чергові уколи ботокса в області щелепи, які повинні були її нібито позбавити нічного скреготання зубами.

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