Відомий український хореограф Влад Яма з шоу "Танці з зірками" показав вражаюче фото представників трьох поколінь своєї родини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Ями у соцмережі.

Так, в акаунті Ями з'явилась нова світлина, на якій він позує разом з батьком та сином.

Зірковий хореограф розповів, що вони провели "три щасливих дні" разом з його татом. При цьому він позначив у геолокації Запоріжжя - своє рідне місто.

"Ми просто взяли і поїхали до батьків. Для нас - маленька пригода, для них - величезне щастя! Ми спілкувалися, грали, збирали конструктор, читали книги, їздили на Хортицю... До речі, тренувалися регулярно. З забороненого у мене 5 пельменів) Журналісти часто запитують, як ми виховуємо свого сина. Звичайно, спираємося на свій досвід і бачення його життєвих перспектив. Але розумію, що підсвідомо часто роблю з ним так, як зі мною вчиняв мій батько. А як інакше? Це речі, закладені в глибокому дитинстві, від них нікуди... Леон зовні схожий на дідуся більше, ніж на мене. Ооооось наскільки мої батьки хотіли онука... Питання тільки, від кого малий НАСТІЛЬКИ пустун? Я був вкрай спокійним і слухняним, Ліля - теж. Дідусь??? Каже, що не був настільки верткий. Може, просто забув?" - поділився Яма.

У коментарях фоловери також помітили схожість між батьком Влада та його сином.

"Трое из ларца одинаковы с лица", "Супер", "Синові є з кого брати гідний приклад", - пишуть у коментарях.

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