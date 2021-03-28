Відома співачка Слава Камінська після розпаду групи "НеАнгели" почала сольну кар'єру і перетворилася

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Слава Камінська завжди була екстравагантною особистістю не так давно зірка пережила розлучення з чоловіком, а тепер вийшла з групи "НеАнгели", щоб почати сольну кар'єру. Артистка вже представила перший трек в ролі сольної зірки, а до того ж ще й здорово змінилася, схуднувши і змінивши зачіску.

Нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram Слава опублікувала яскраве фото в новому образі, а в підписі до нього звернулася до шанувальників. На новому знімку красуня з'явилася у вузьких чорних лосинах і темній блузці з цікавим декором, а зверху на плече накинула зелений атласний піджак. Руде волосся слави тут в короткій стрижці-каре, а на її обличчі яскравий макіяж з блискучою помадою на губах, вона уважно дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Камінська написала: "По-перше, на моєму YouTube конкурс (посилання в описі профілю, а подарунки обіцяю відправити особисто)! По-друге, діліться своїми враженнями в коментарях. Як вам трек? Як mood? Як образи?". Шанувальники не залишили без уваги таку публікацію зірки, засинаючи її компліментами в коментарях до фото.

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