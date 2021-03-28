Відомий український телеведучий та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов показав, як вони проводять час разом з родиною

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Горбунова у соцмережі.

Так, в акаунті телеведучого з'явилось фото, на якому він позує разом з подругою Іриною Костюк, своєю зірковою дружиною Катериною Осадчею та їхнім сином Іваном.

"Недільна прогулянка. Щасливі разом", - лаконічно написав Горбунов під фото.

На новій світлині Горбунов робить селфі, посміхаючись, а позаду нього на парапеті сидять не менш щасливі Ірина та Катя, тримаючи за руки маленького Івана.

"А малюкові теж потрібні окуляри", "Дуже красиво! Бажаю добре відпочити", - пишуть в коментарях.

Слід зазначити, що Горбунов та Осадча досить часто діляться з фоловерами радісними моментами зі свого сімейного життя.

Зокрема, нещодавно Горбунов показав фото, на якому маленький Іван тримається за кермо автомобіля. Миле фото припало до душі шанувальникам Юрія.

"З таким водієм, ТАТО спокійний! (Поки мама не бачить)", - написав відомий телеведучий.

Як відомо, Юрій Горбунов був одружений з колишньою актрисою балету івано-франківського театру Людмилою, старшою за нього на 10 років. У 2011 році став дідусем — донька Ксенія народила онуку Поліну. У лютому 2017 року Юрій Горбунов і Катя Осадча оголосили, що вони офіційно одружені. 18 лютого 2017 року в подружжя народився син Іван.

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