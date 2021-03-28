Українська співачка Ані Лорак, яка живе і будує кар'єру в Росії, вразила яскравим концертним образом
Як повідомляє Politeka.net, під час карантину у артистів було мало роботи, тому будь-який концерт або корпоратив, який вдається провести, для зірок в радість. Ані Лорак не виняток, тому новий концерт приніс їй величезне задоволення.
У себе в Instagram артистка опублікувала сторіс з гримерки. Кароліна була одягнена в золотистий костюм, який переливався на світлі. Вона позувала біля дзеркала і наспівувала свою пісню «на половину». Незважаючи на те, що концерт закінчився, у артистки ще залишилися сили. Судячи з усього, виступ її дуже надихнув.
Ще в одному відео зірка поспішила подякувати всім, хто був на концерті.
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"Спасибі величезне. Ми відпрацювали чудовий концерт. Просто масу позитивних емоцій отримали. Я дуже щаслива", - зазначила Лорак і послала своїм шанувальникам повітряний поцілунок.
Співачка не стала уточнювати, де саме проходив концерт, але найімовірніше мова йде про приватний концерт, адже в афіші її публічних заходів такого виступу немає. Відзначимо, що днями співачка ділилася фотографіями, зробленими в Україні.
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