Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі розбурхала пікантним кадром на капоті авто

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото із зіркою. Як відомо, на початку своєї кар'єри Джолі славилася некерованим зухвалим характером. Вона бралася за сміливі ролі, роздягалася заради пікантних фотосесій і епатувала публіку дивними вчинками.

Зараз 45-річна актриса зразкова мати шістьох дітей. Вона вважає за краще стримані образи, а до вибору ролей підходить більш ретельніше. Сьогодні Джолі вже не побачиш в непристойному вигляді, тому шанувальники задовольняються тим, що було знято на початку її творчого шляху.

На одному з архівних фото красуня залізла на капот автомобіля, влаштувавши на ньому пустощі. Джолі розставила ніжки, продемонструвавши свої оригінальні чобітки. Її погляд був дуже спокусливим і, одночасно, хижим.

У коментарях шанувальники зірки залишили їй масу приємних слів.

"О, красива, спокуслива Енджі, люблю тебе", "Дика кішечка", "яка красуня", "Ось це вид!", "Якщо ти сходиш з розуму, ти зводиш мене з розуму», "найкраща в усьому світі", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що втомлена Анджеліна Джолі в балахоні спантеличила зовнішністю на прогулянці з дочкою: "що ховала?".

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі підняла білу майку, влаштувавши ідеальну спокусу на камеру: "Ох, ця стройняшка...".

Також Politeka писала, що 45-річна Анджеліна Джолі викликала подив "пластмасовим" обличчям: "навіть не схожа на себе...".