Систему пільг на проїзд в Україні хочуть суттєво змінити

Про те, що і чому збираються змінити розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "РБК-Україна".

Так, міністерство розробило законопроект, згідно з яким замість пільг на безкоштовний проїзд у громадському транспорті зможуть роздавати гроші. Змінити діючі нині правила вирішили, щоб зрівняти права тих українців, які живуть у великих містах і часто користуються тролейбусами, метро і тими, хто живе в невеликих населених пунктах.

Рішення про форми надання пільг на проїзд повинна приймати місцева влада.

"Необхідно спонукати місцеву владу впроваджувати засоби обліку фактично наданих пільг", - говорить Лазебна.

При цьому міністр зазначила, що цей процес поки йде важко.

"Але ми запропонуємо механізми, як монетизувати пільги на проїзд, хочемо дати громадам алгоритм, як це зробити. Є 2,4 мільйона осіб, які мають пільговий проїзд згідно із законодавством. Ми за те, щоб ці пільги залишалися", - заявила вона.

У Мінсоцполітики вважають за необхідне домовлятися з цього питання з головами громад.

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