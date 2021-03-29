Систему пільг на проїзд в Україні хочуть суттєво змінити
Про те, що і чому збираються змінити розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "РБК-Україна".
Так, міністерство розробило законопроект, згідно з яким замість пільг на безкоштовний проїзд у громадському транспорті зможуть роздавати гроші. Змінити діючі нині правила вирішили, щоб зрівняти права тих українців, які живуть у великих містах і часто користуються тролейбусами, метро і тими, хто живе в невеликих населених пунктах.
Рішення про форми надання пільг на проїзд повинна приймати місцева влада.
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"Необхідно спонукати місцеву владу впроваджувати засоби обліку фактично наданих пільг", - говорить Лазебна.
При цьому міністр зазначила, що цей процес поки йде важко.
"Але ми запропонуємо механізми, як монетизувати пільги на проїзд, хочемо дати громадам алгоритм, як це зробити. Є 2,4 мільйона осіб, які мають пільговий проїзд згідно із законодавством. Ми за те, щоб ці пільги залишалися", - заявила вона.
У Мінсоцполітики вважають за необхідне домовлятися з цього питання з головами громад.
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