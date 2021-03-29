Українська співачка Аліна Гросу здивувала видом на новому відео
Як пише Politeka.net, Аліна Гросу не так давно розлучилася з Московським бізнесменом Олександром Комаровим. Пара одружилася в 2019 році і витратила на весілля 100 тисяч євро, а вже в 2020 році українська співачка розповіла в одному з інтерв'ю, що ця казка закінчилася.
Нудьгувати Гросу довго не довелося, адже днями дівчину помітили в компанії завидного красеня Романа Полянського - успішного російського актора. Пара відвідала разом один з ранкових ефірів на 1 + 1.
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А зараз українська красуня опублікувала ролик в Instagram, де влаштувала Гарячі Танці з іншими дівчатами. Аліна була в чорній обтягуючій сукні і можна помітити пікантну деталь - у Гросу виріс животик.
"Починаємо Ранок з танців, адже це понеділок і треба максимально піднімати собі настрій на весь тиждень", - написала красуня.
"Мені здалося одному?",- відразу помітив фанат.
"Так, здалося", - швидко написала Аліна.
Користувачі відразу почали розпитувати, що і де здалося, на що один з фанатів відповів: "щось там є".
А одна з дівчат припустила, що животик з'явився через шва колготок, який стало видно через атласну сукню.
Нагадаємо, зухвала Гросу після кардинальної зміни образу засвітилася з відомим актором
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