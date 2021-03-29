Один із зіркових учасників "Голосу країни" Микита Ломакін добре засвоює уроки свого наставника, української співачки Тіни Кароль
Як передає Politeka.net, екс-зірка «Х-фактора», колишній хлопець співачки Мішель Андраде Микита Ломакін успішно виступає в команді Тіни Кароль на вокальному шоу «Голос країни». Під час дуетів-боїв Ломакін дуже експресивно повівся на сцені, давши привід для розмов.
Артист виступав у дуеті з Сауле Жумабековою. Парочка сиділа на стільцях, виконуючи пісню. У якийсь момент Ломакін встав і жбурнув стілець убік. Як відомо, саме так зробила Тіна Кароль у своєму останньому кліпі. Часто вона так робить і під час живих виступів.
У мережі відразу ж відреагували на вчинок Ломакіна, змонтувавши забавні відео, в яких говорилося про те, що саме Тіна навчила Ломакіна цьому трюку. Співак не розгубився і запостив відео у себе в Instagram, залишивши до нього цікавий підпис.
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"Мама-кішка сина поганому не навчить", - підписав відео Ломакін.
Відзначимо, що в битвах Ломакін здобув перемогу. Тепер йому належить продемонструвати свій талант в нокаутах. Глядачі пророкують спекотному красунчику високі результати, адже публіка його обожнює, та й Тіна Кароль вже відзначала хлопця своєю увагою, коли заспівала з ним дуетом під час музичної премії.
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