Відома співачка Ані Лорак, яка живе і будує свою кар'єру в Росії, здивувала нарядом на три розміри більше, і сяючими оченятами

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram співачка розмістила натхненний пост про те, що понеділок вважає у своєму житті відправною точкою, з якою звикла все починати.

"Для мене понеділок-завжди відправна точка до нових звершень🚀", - написала Діва.

На фото Кароліна була одягнена у величезних розмірів светр, джинсові вузькі штани і черевики військового стилю. Шанувальники підкреслили, що співачка виглядає дуже ститльною.

Ані Лорак останнім часом постійно в піднесеному настрої, вона часто підспівує собі пісеньки зі свого ж репертуару, їздити відпочивати і давати концерти в Тури по Росії, а нещодавно вирушила на батьківщину чоловіка, де дівчину помітили з обручкою на пальці.

Фанати відгукнулися, бачачи такий променистий образ Кароліни.

"Схудла🔥 🔥 🔥 😍"," Красуня!🖤", "Модна 🙌", "яка ви стильна😍❤️", "Легкого понеділка", " Дааа... чому то саме з Понеділка завжди хочеться почати нове життя...", "🤷 ♀Кароліна - Ви принадність!!! ❤🔥❤🔥❤🌺🌺🌺😍👍", "Вааау! Ви така яскрава😍 😍 😍", " яка ж Ви Красуня і талановита!!!! ", "Люблю вас❤️❤️❤️", " Крута 🔥Кароліна, ви завжди на висоті у всіх проявах. Справжній приклад, для наслідування", - написали шанувальники.

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