Внучка знаменитого українського танцюриста і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик вийшла з дому в пікантному вбранні

40-річна внучка українського хореографа вже давно живе і будує кар'єру в Італії. Там Сафрончик вдалося стати досить успішною актрисою і моделлю. Зараз вона відмінно володіє італійською мовою і саме нею спілкується зі своїми численними передплатниками. У зв'язку зі своєю роботою вона регулярно ділиться в Instagram новими фото, на яких постає в різних образах.

Як повідомляє Politeka.net, цього разу Анна поділилася фотографіями, які не можуть не розбурхувати уяву глядачів. Так, на знімках красуня постала в короткому чорному пеньюарі з мереживом по лінії глибокого декольте. Зверху модель накинула сірий кардиган, проте на фото він майже повністю приспущений і нічого не закриває.

На кадрах дівчина відображена в дверях свого будинку прямо перед тим, як вийти на вулицю. Фото вийшли вони романтичними і невимушеними.

Шанувальники Анни прийшли в захват від її образу.

"Чудово", "Мама мія, яка ти красива!", "Ти фантастична", "найкрасивіша", "Добрий вечір чудова Анна", "коментувати нічого, фото говорять самі за себе...Привіт, Анна", - пишуть люди.

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