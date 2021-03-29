Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука викликала переполох появою з "накачаними" губами і перекроєним обличчям
Христина Гірняк налякала підписників своїм обличчям, що змінилося, на нових кадрах в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Нотаріус опублікувала сторіз, на яких показала своє «підкориговане» обличчя. Так, на кадрах Гірник з'явилася з величезними «накачаними» губами, гігантськими вилицями і тонким носом.
"Коли дуже втомився працювати і вирішив поставити ставки на свою зовнішність, але злегка, трохи її підкорретикрував", - вимовляє Христина на відео.
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Втім, переживати за зовнішність дружини ведучого не варто, адже це була всього лише маска для соцмережі.
"Нова я? Чоловік, як тобі?",- підписала кадри Гірняк.
У наступному сторіз вона розповіла, що це відео справило сильне враження на її передплатників, які тут же почали засипати її повідомленнями.
"Звичайно ж я таке ніколи не зроблю. Якщо я таке колись зроблю, то відпишіться від мене все. Я більше за натуральність, ну або наближеність до натуральності", - поділилася своєю думкою дружина ведучого.
Вона зазначила, що з такими губами виглядала б швидше смішно.
"Було б смішно мені з такими губами! Уявляю погляди людей", - додала Гірник.
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