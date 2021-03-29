Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука викликала переполох появою з "накачаними" губами і перекроєним обличчям

Христина Гірняк налякала підписників своїм обличчям, що змінилося, на нових кадрах в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Нотаріус опублікувала сторіз, на яких показала своє «підкориговане» обличчя. Так, на кадрах Гірник з'явилася з величезними «накачаними» губами, гігантськими вилицями і тонким носом.

"Коли дуже втомився працювати і вирішив поставити ставки на свою зовнішність, але злегка, трохи її підкорретикрував", - вимовляє Христина на відео.

Втім, переживати за зовнішність дружини ведучого не варто, адже це була всього лише маска для соцмережі.

"Нова я? Чоловік, як тобі?",- підписала кадри Гірняк.

У наступному сторіз вона розповіла, що це відео справило сильне враження на її передплатників, які тут же почали засипати її повідомленнями.

"Звичайно ж я таке ніколи не зроблю. Якщо я таке колись зроблю, то відпишіться від мене все. Я більше за натуральність, ну або наближеність до натуральності", - поділилася своєю думкою дружина ведучого.

Вона зазначила, що з такими губами виглядала б швидше смішно.

"Було б смішно мені з такими губами! Уявляю погляди людей", - додала Гірник.

Нагадаємо, дружина ведучого шоу "Маска" Остапчука розговорилася про їхні стосунки: "Трохи посварилися, а потім...".

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого шоу "Маска" Остапчука показала, чим її доводиться займатися на роботі: "Складаємо весь...".

Також Politeka писала, пустотлива дружина Остапчука запаморочила голову хмільним видом на вечірці: "Прямо в серці!».