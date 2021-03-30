Молода дружина українського співака Віктора Павлика влаштувала фотосесію з вагітним животом у білій сукні

Як повідомляє Politeka.net, 26-річна Катерина Репяхова, яка зараз чекає дитину від свого 55-річного чоловіка, поділилася новими знімками в своєму Instagram.

Так, майбутня мама вирішила влаштувати собі фотосесію у всьому білому. На знімках вона постала, стоячи в "хвилях" білої тканини, яка складається на її фігурі в своєрідне плаття в підлогу. Дівчина зворушливо притримує руками свій живіт, а навколо на всі боки "струмує" тканина.

"Мишко щасливий хлопчик, адже у нього щаслива мама. І це завдяки людям, які мене оточують", - підписала кадри Репяхова.

Підписники дружини Павлика тут же відреагували на її пост.

"Катя вам дуже йде посмішка!", "Дуже красиво", "красива, ніжна, світла", "Красиво і ніжно", "ніби в хмарках", "дуже ніжний образ», «Катюша, ви просто казково красиві", "неймовірно красива і ніжна», «красива подруга і красива мама Мишутки", "як пінка на молоці)", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Репяхова зняла себе і чоловіка в ліжку. Сама Репяхова була одягнена в синю футболку, а ось Павлик, який застрибував до неї в обійми, був без одягу. 55-річний артист з величезним задоволенням приєднався до молодої дружини, розвеселивши її грайливим настроєм.

Нагадаємо, вагітна дружина 55-річного Віктора Павлика не втрималася, показавши, як їм весело в ліжку: "Це любов...".

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