Зірка студії "Квартал 95" Лалі Ергемлідзе здивувала шанувальників радикальним перетворенням
Відома артистка "Вокального квартету» з "Жіночого кварталу", яка раніше виступала в колективі LALIKO, показала новий образ у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Лаліко відома українцям як пекуча брюнетка, яка підкорює шанувальників не тільки своїм гумором, але і красивим голосом. Однак, на новому фото її зовнішність змінилася настільки, що красуню буквально не впізнати.
Так, Лалі показала себе з волоссям ніжно-блакитного кольору. Блакитні пасма були частково заплетені в косички, а прикрашали їх масивні залізні кільця, перлини і декоративні Морські зірки. Через незвичайний колір волосся навіть риси обличчя артистки на фото здаються такими, що змінилися.
У підписі до знімка Лалі зазначила, що їй захотілося несподіваних експериментів.
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"Я вирішила почати цей тиждень в ролі Русалочки", - додала красуня.
Її шанувальники тут же відреагували на новий пост знаменитості.
"Вау!", "Класна", "Красиво, оригінально. Якщо початок тижня-Русалочка, то які ще можуть очікуватися персонажі на цьому тижні?", "Мавка", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Лалі показала фото, на якому позує на сходах з красивими фігурними поручнями.
На Лалі вузьке зелене плаття зі спідницею трохи нижче коліна і оригінальною обробкою в районі грудей. Обтягуючий наряд дозволяє артистці продемонструвати свою струнку, підтягнуту фігуру.
Нагадаємо, безтурботна красуня з "Квартал 95" "заточила" ідеальні форми у вузьку сукню: "гаряче до непристойності".
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