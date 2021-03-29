Популярна українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала запальний виступ у зухвалому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, 24-річна виконавиця болівійського Походження поділилася заводними кадрами на своїй сторінці в Тіктоку.

Андраде вирішила станцювати під власну пісню, показавши свій образ, що запам'ятовується. Таким чином співачка готується до нової прем'єри, яка відбудеться вже 1 квітня.

Для відео юна красуня одягла зухвалий латексний костюм з коротких шортиків і ліфа. Весь наряд перетягнуть різноманітними ремінцями і смужками тканини. Високі чоботи і довгі рукавички додають колоритності образу Мішель.

На кадрах співачка спокусливо вигинається в різні боки, демонструючи свою соковиту фігурку і талант до танців.

Шанувальники юної красуні прийшли в захват від цих кадрів.

"Круто чекаю», «Ваааай)) кайф буду чекати", " Вау яка красуня. Запальничка», «з нетерпінням», «Кайфулі», «Бомба», "красуня нереальна", - пишуть люди в коментарях до відео.

Раніше Мішель опублікувала ролик з Тіктока в сторіс Instagram, де показалася в шкіряних штанях і ТОПі. Поруч стояла подружка в діжсан і блузі. Подружки танцювали, а після цього показали непристойний жест середнім пальцем.

"Настрій-п'ятниця", - написала зірка.

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