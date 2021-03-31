Шлюб ведучого шоу "Маска" Володимира Остапчука і його екс-коханої Олени Войченко тривав 13 років і закінчився повним фіаско
Шоумена, який одружився вдруге менш, ніж через півроку після розставання з Войченко, часто критикують в Мережі. Користувачі з ентузіазмом стежать за подіями в його житті, постійно розпитуючи про колишню сім'ю.
Як передає Politeka.net, 36-річний Володимир здивував відвертою відповіддю на особисте питання, якою поділився в "сторіз" в Instagram.
"Чи вдячні колишній дружині за любов і підтримку і чи залишилися почуття до неї?", - поцікавилися в нього.
Остапчук розкрив нюанси непростих стосунків з колишньою. Особливо на ситуацію впливає "поділ" дітей - у пари 7-річна дочка Емілія та 2-річний син Еван-Олександр.
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"У мене змішане до неї ставлення. З одного боку я їй шалено вдячний за наших прекрасних діток і роки разом, з іншого - абсолютно не розумію бажання обмежити мою участь у вихованні дітей, і вся ця публічна тяганина "я піду на всі канали, Вова". Це зашкодить, в першу чергу, дітям. Розсудливості і любові нам всім", - розговорився шоумен.
Раніше ми розповідали про те, що Войченко однією з причин розлучення називала постійні зради чоловіка. Також звинувачувала в тому, що він не допомагає їй з дітьми у фінансовому плані. Володимир, у свою чергу, спростував всі звинувачення, показавши в Мережі банківські виписки з сумами, відправленими на рахунок Олени.
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