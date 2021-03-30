Українська співачка Аліна Гросу вирішила розкрити карти щодо своєї вагітності

Аліна Гросу не так давно розлучилася з Московським бізнесменом Олександром Комаровим. Пара одружилася в 2019 році і витратила на весілля 100 тисяч євро, а вже в 2020 році українська співачка розповіла в одному з інтерв'ю, що ця казка закінчилася.

Днями дівчину помітили в компанії завидного красеня Романа Полянського-успішного російського актора. Пара відвідала разом один з ранкових ефірів на одному з українських телеканалів.

А незабаром поповзли чутки про її вагітність. На нових кадрах уважні користувачі Мережі розглянули, що у дівчини округлився живіт, і відразу ж стали писати свої здогади про цікаве положення молодої співачки.

Артистка вирішила не спостерігати за тим, як буде далі розвиватися ситуація, і розставила всі крапки.

Аліна Гросу показала фото свого оголеного живота, і зробила зізнання.

"Так, хлопців, відкладаємо попкорн. У цьому пузі поки тільки пиріжки з яблуками є. Іншого - в планах на найближче майбутнє немає", - написала вона.

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