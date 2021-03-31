Відома актриса 54-річна Ольга Сумська часто радує шанувальників своїми фото і відео, вражаючи красою нев'янучої молодістю і азартом

Як передає Politeka.net, у пабліку Instagram "Зірковий шлях" актрису Ольгу Сумську показали в душовій кабінці. Таке відео Ольга розмістила днем раніше у своєму сторіс. На відео Ольга Сумська забувши про пристойність і вік виспівує і еротично танцює в душі, при чому для більшого ефекту Сумська рукою стерла запітнілі дверцята душа, відкриваючи вельми спокусливий вигляд на фігуру.

Ольга пародіює кадри з фільму "Титанік"

"Прокидаємося з Ольгою Сумською 😌. Тепер ми знаємо, що актриса обожнює фільм "Титанік" і творчість Селін Діон. Друзі, а ви любите співати в душі? Яка пісня звучить найчастіше? Діліться в коментарях☺️", - прокоментували гаряче відео в пабліку.

"Просто дуже гарно! Дякую за настрій!", "Якось не дуже... але Сумську Олю поважаю✨💝🌹💐💐💐💐💐💐", "Супер Олечка ❤️ 🙌 👏 😍 ", " Селін Діон з днем народження! А Сумьска для мене не актриса, і не співачка-самопіарниця.", "На Лисінг батл її", "І про свинячий носик не забула 😂 тоді лайк однозначно 👌 пощастило її чоловікові, з нею не засумуєш👏", "Щось мені підказує, що в шоу Маска під маскою Сонце-Сумська🤔", - написали шанувальники в коментарях.

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