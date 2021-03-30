Відома українська співачка Камалія, найбагатша співачка країни, показала свою маму, на яку дуже схожа

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Камалія розмістила добірку фотографій зі своєю мамою, і привітала її з днем народження. Камалі написала Великий пост подяки мамі за її мудрість, терпіння і доброту, побажавши всього найкращого.

"Дорога наша матуся Інна! Від щирого серця і серця вітаємо тебе з цим сонячним днем в твоєму і нашому житті!,- написала Камалія, - " нехай Боженька і ангели хранителі завжди протегують тобі і бережуть від усіх хвороб, бід і прикрощів. Нехай доля в твоєму житті буде тільки радісною і щасливою, а сльози на твоїх очах з'являються тільки від щастя! Нехай виконуються всі твої плани і мрії! Будь завжди кохана і люби!"

Крім того, співачка побажала своїй матусі зустріти супутника і друга, який був би їй надійною опорою в житті.

Камалія пише, звертаючись до мами: "адже ти знаєш, любові всі віки покірні і любити ніколи не пізно! Ми дуже вдячні Тобі за нескінченну любов, турботу і підтримку! Ти» світова " мама, Бабуся і теща!",- підсумувала свій пост відома співачка.

Камалію називають найбагатшою співачкою України, адже вона одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром. Подружжя виховує двох прекрасних дівчаток, які радують батьків своїми талантами в танцювальному і музичному жанрах.

Шанувальники залишили під постом Камалії безліч коментарів з привітаннями матусі:

"Вітання🌺🍃🕊️💝🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈", "ви схожі!😉 🌸 ", "Здоров'я матусі!!! Які всі красиві!😍 😍 😍 😍 😍 ", "З днем народження, вашу матусю❤️", " наша інуля-чоловічок з великим і добрим серцем, а ще з двома крилами за спиною, як ангел оберігає свою Сім'ю і близьких, рідних її серцю людей!", "Ви така мила сім'я! Все у вас так по сімейному! Розумничка все залежить від жінки!",- написали шанувальники.

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