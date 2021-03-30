Актриса "Жіночого кварталу" Валерія Товстолес поділилася з фанатами результатами спекотної фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, гаряча красуня і зірка "Жіночого кварталу" Валерія Товстолес вже давно підкорила серця мільйонів чоловіків. Дівчина активний користувач Instagram, де часто радує шанувальників яскравими кадрами зі свого насиченого життя. Так, цього разу модель поділилася пікантними кадрами з нової фотосесії, на яких з'явилася в чарівному образі.

Як видно, на нових знімках Валерія відображена в тьмяній кімнаті з м'яким світлом і дзеркальними стінами, вона згинається в різних позах, граючи м'язами і демонструючи ідеальної спортивне тіло. Перед камерою актриса з'явилася в чорному купальнику хитромудрої форми, який тільки підкреслює її струнку фігурку і пружні сідниці. Волосся моделі розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж, вона кидає млосні погляди в камеру.

У підписі до фотографій Товстолес розповіла про себе і звернулася до шанувальників з питанням. "Я сова чи лінива жопа? Мій ранок починається о 10 ранку. Зйомки в серіалах і мої ефіри – найчастіше починаються в другій половині дня. У мене немає дітей і турбот, щоб прокидатися рано вранці. Але я так хочу зустрічати світанок під свої медитації, займатися спортом і встигати робити всі свої справи в першій половині дня! А може я абсолютно не створена для ранку, може мій час - нічний. Коротше, що ви вважаєте? Я сова або лінива жопа?",- написала Валерія. А шанувальники тут же почали обговорювати її знімки і відповідати на питання.

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