Попри настання квітня, в Україні очікуються невелике похолодання

Як передає Politeka.net, прогнозом на перший тиждень квітня синоптик Наталка Діденко поділитися на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, вже з 31 Березня повітря прогріється до приємних 14 градусів вище нуля. Трохи холодніше буде на сході країни - там стовпчики термометрів покажуть 6-9 вище нуля.
Максимальна температура в середу буде зафіксована на заході України - +15+18 градусів.
"У середу в Україні переважатиме суха погода, хіба що вночі і вранці в західних і північних областях трохи покапає дощиком. Вітер очікується з південного заходу. Невеликий або помірний", - зазначила Діденко.

До 19 градусів тепла температура підніметься вже з першого квітня, але під кінець тижня можливе не тільки похолодання, а й Грози.


Раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, що погода цього року на Великдень не порадує українців. Травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в останній місяць весни, вже не буде.

В Укргідрометцентрі повідомляють, що середня місячна температура в Україні у квітні передбачається на рівні + 8-11.

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Синоптики затверджують, що така температура близька до середнього багатолітнього значення.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко порадила не радіти різкому потеплінню в Україні: "Затримаються невеликі...".

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