Як передає Politeka.net, прогнозом на перший тиждень квітня синоптик Наталка Діденко поділитися на своїй сторінці в Facebook.
Раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, що погода цього року на Великдень не порадує українців. Травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в останній місяць весни, вже не буде.
В Укргідрометцентрі повідомляють, що середня місячна температура в Україні у квітні передбачається на рівні + 8-11.
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Синоптики затверджують, що така температура близька до середнього багатолітнього значення.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко порадила не радіти різкому потеплінню в Україні: "Затримаються невеликі...".
Як повідомляла Politeka, погодні гойдалки доб'ють українців, весна зійдеться із зимою: в яких регіонах очікується сніг.
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