Максимальна температура в середу буде зафіксована на заході України - +15+18 градусів.

За її словами, вже з 31 Березня повітря прогріється до приємних 14 градусів вище нуля. Трохи холодніше буде на сході країни - там стовпчики термометрів покажуть 6-9 вище нуля.

Як передає Politeka.net , прогнозом на перший тиждень квітня синоптик Наталка Діденко поділитися на своїй сторінці в Facebook.

"У середу в Україні переважатиме суха погода, хіба що вночі і вранці в західних і північних областях трохи покапає дощиком. Вітер очікується з південного заходу. Невеликий або помірний", - зазначила Діденко.

До 19 градусів тепла температура підніметься вже з першого квітня, але під кінець тижня можливе не тільки похолодання, а й Грози.