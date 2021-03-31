Погода в Україні 31 березня обрадує українців сонячною погодою без опадів

Як пише Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, в Україну нарешті прийде довгоочікувана весна з потеплінням і сонячною погодою. Квітень принесе українцям справжнє задоволення, адже вони зможуть насолодитися пішими прогулянками, скинувши обридлий зимовий одяг. Останній день березня порадує особливо теплою погодою.

Так, у західних регіонах температура повітря підніметься до 14-17 градусів тепла. Буде сонячно, опадів не очікується. Вночі вже не буде морозів, стовпчики термометра прогріються до 3-7 градусів.

У центральних областях буде більш скромна температура, але не менш приємна. Очікується 10-14 градусів. Найтепліше буде в Києві, де температура підніметься до 14-16 градусів тепла.

У південних областях поки очікуються скромні 11-13 градусів тепла, але вже в найближчі дні температура там трохи підніметься.

Прохолодніше за все буде в східних областях. Там температура коливатиметься в районі 10-12 градусів тепла.

Варто відзначити, що температура повітря найближчим часом буде перебувати в районі 10-15 градусів тепла, але ближче до вихідних в Україну повернуться дощі. Місцями очікуються дощі з грозами.

Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко порадила не радіти різкому потеплінню в Україні: "затримаються невеликі...".

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