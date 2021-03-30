Улюблений багатьма серіал "Свати" продовжує цікавити глядачів, а новин про нові серії ситкому чекають мільйони

Як передає Politeka.net, в пабліку Instagram присвяченому серіалу "Свати 7 вже скоро" з'явився кадр з улюбленого серіалу з головними героями-Валюхою, яку зіграла Татьчна Кравченко, всім відомим Будько, в ролі якого відомий Федір Добронравов, Ольгою Миколаївною, яку зіграла Людмила Артем'єва і Женькою, роль якої дісталася молоденькій Ганні Кошмал, а також двома бешкетниками Микитою і Женею.

У кадрі сімейка прибула чи то в гості, чи то на відпочинок. Всі одягнені по-літньому, і напружено вдивляються в сторону.

"Друзі, давайте подаруємо ♥️ нашому улюбленому серіалу ❤️❤️❤️♥️♥️♥️♥️💯", - написали автори пабліке.

Шанувальники підтримують свій улюблений серіал Як можуть, і тут же відправили безліч сердечок і лайків.

"Улюблений серіал", "❤️❤️❤️❤️❤️", "👏👏😍😍😍😍😍😍", " ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "👌👌👌👌🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙂😍😍😍😍", "❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍👍👍", - відгукнулися шанувальники.

Не так давно в Мережу потрапили "крилаті" вирази Валюхи, гострої на мову. На одній з фан-сторінок 67-річної зірки поділилися відеонарізкою з найяскравішими фразочками Валюхи.

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