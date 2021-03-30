Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі розбурхала кадром у діловому вбранні

Як передає Politeka.net, в одному з фан-пабліків на Instagram Анджеліни Джолі показали фото на якому відома актриса в діловому костюмі-сорочці і суворої спідниці коричневого кольору.

На початку своєї кар'єри Джолі славилася некерованим зухвалим характером. Вона бралася за сміливі ролі, роздягалася заради пікантних фотосесій і епатувала публіку дивними вчинками. Однак тепер все змінилося.

З віком Анджеліна всерйоз взялася за виховання дітей. Це змінило світогляд актриси. Зірка майже не з'являється на публіці і майже не бере участі в гламурних світських заходах, зосередившись на благодійності та своїй роботі для ООН.

Це не зупиняє фанатів стежити за її життям, а фан-пабліки продовжують публікувати всілякі фото актриси, захоплюватися її архівними фотографіями.

Цього разу фото з недалекого минулого вразило фанатів.

"😱👍🔥Дивно красива 👏", "Привіт 🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Занадто красиво чудово", "красиво😍😍😍😍😍", "Солодкий", "Лінда", "🔥🔥 Чудово завжди😍😍🔥🔥", "Привіт Анджеліна", "👋👋 Ти мені дуже подобаєшся 😍😍", - написали шанувальники актриси, яку вважали найвродливішою жінкою в світі.

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