Зірки "Дизель шоу" Вікторія Булітко та Євген Гашенко вразили зухвалими образами на спільному фото
Новий знімок з гумористами з'явився на офіційній сторінці «Дизель шоу» в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото артисти позують, сидячи біля сірої стіни. Гашенко одягнений у джинси з підворіттями і чорну футболку. Навіть в такому простому вбранні артист виглядає брутально і впевнено в собі. Він спирається рукою на одне коліно і пильно дивиться в камеру.
Булітко сидить трохи вище і кокетливо спирається на плече товариша по сцені. На ній рвані джинси і біла футболка, яку красуня зав'язала внизу на вузлик. Доповнює образ артистки Біла кепка. Гумористка весело посміхається, створюючи контраст з серйозним виразом обличчя Гашенка.
На такому фото артисти виглядають як справжня парочка.
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Шанувальники шоу тут же почали коментувати фото.
"Які вони мімімшние", "Дизель ви супер", "найкращі!",- пишуть люди.
Раніше ми писали, що Булітко радикально змінила зовнішність, відмовившись від рудого волосся. Актриса здивувала рожевими локонами, що нагадують цукрову вату.
Яскравий макіяж з жовтими тінями і прозорим блиском на губах доповнив її ляльковий лук.
У кадрі Булітко постала з задумливим виразом обличчя, підперши рукою голову.
Нагадаємо, переодягнені в бабусь зірки "Дизель Шоу" різко висміяли українців, кадри вже в мережі: "Скоро у всіх будуть...".
Як повідомляла Politeka, Українка з 15-м розміром вивалила бюст на стіл перед Крутоголовим з "Дизель Шоу": "пекельна суміш".
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