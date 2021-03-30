Дружина відомого українського ведучого Володимира Остапчука розкрила, чи планують вони з чоловіком дітей
Як відомо, у Володимира вже є двоє дітей від попереднього шлюбу - дочка Емілія і син Еван. А ось у його нової дружини, Христини Гірняк, своїх дітей ще немає. Проте питання поповнення в їхній родині постійно викликає інтерес у громадськості. Як пише Politeka.net, на цей раз Христина відповіла на нього в своєму Instagram.
Так, у дівчини поцікавилися, скількох дітей вона хотіла б завести.
На це Гірняк відверто зізналася, що не задавалася таким питанням. У той же час, вона підкреслила, що вони з Остапчуком мріють про спільних дітей.
"Чесно скажу, що я про це не думала! Ми хочемо дітей, хочемо і будуть у нас здорові дітки і це найважливіше! А решту часу покаже!",- написала вона.
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Судячи з усього, в цьому питанні пара налаштована досить серйозно.
Раніше ми писали, що Христина показала своє «підкориговане» обличчя. Так, на кадрах Гірняк з'явилася з величезними «накачаними» губами, гігантськими вилицями і тонким носом.
Втім, переживати за зовнішність дружини ведучого не варто, адже це була всього лише маска для соцмережі.
Нагадаємо, дружина Остапчука ошелешила виглядом з роздутими губами і вилицями: "Нова я? Чоловік, як тобі?".
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